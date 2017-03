Diese Sache ist vermutlich noch nicht ausgestanden. Generalstaatsanwalt und Justizminister Jeff Sessions hat mit seinen dürftigen Einlassungen auf der Pressekonferenz seinen Kopf noch nicht endgültig aus der Schlinge ziehen können. Und auch mit seiner erzwungenen und deshalb halbherzigen Selbstbefangenheitserklärung hat er die Zweifel an seinen dubiosen Begegnungen mit dem russischen Botschafter in Washington noch nicht ausgeräumt.

Ein Justizminister, der es unter Eid mit der Wahrheit nicht so genau nimmt; ein Generalstaatsanwalt, der als Chef der Bundespolizei FBI erhebliche Gedächtnislücken offenbart – Jeff Sessions ist eigentlich nicht mehr zu halten.



Innerhalb eines Monats ist der Nationale Sicherheitsberater über zweifelhafte Russland-Kontakte gestürzt, und der Justizminister strauchelt. Das Machtzentrum Donald Trumps ist angeschlagen. Das Umfeld seiner engsten Vertrauten ist in Misskredit geraten.

Achillessehne von Trumps Präsidentschaft

Kein Wunder, dass die Rufe nach dem Rücktritt von Jeff Sessions jetzt nicht verstummen werden. Doch damit nicht genug: Nun fordern auch immer mehr Republikaner, dieses zwielichtige Milieu der Russland-Freunde und ihre Motive auszuleuchten. Natürlich muss ein Sonderermittler eingesetzt werden. Natürlich muss es einen überparteilichen Untersuchungsausschuss geben. Und natürlich muss sichergestellt werden, dass die Geheimdienste bei ihren Ermittlungen völlig freie Hand haben und nicht gegängelt oder gar behindert werden. Das Misstrauen ist mittlerweile so groß, dass sich die dubiose Russophilie des Trump-Clans längst zur Achillessehne seiner Präsidentschaft entwickelt hat.

Mit Flynn und Sessions ist es nicht getan. Täglich kommen neue Details über Begegnungen und geheime Treffen ans Licht. Zuletzt wurde bekannt, dass auch Trump-Schwiegersohn Jared Kushner gemeinsam mit Michael Flynn im Trump-Tower mit Russlands Botschafter zusammensaß. Mittlerweile addiert sich die Liste der Russland-Freunde in Trumps engstem Kampagnen- und Machtzirkel auf ein knappes Dutzend prominenter Vertrauter.

Moskaus Mann in Washington

Russlands Botschafter Sergej Kisljak muss einen prall gefüllten Terminkalender gehabt haben. Moskaus Mann in Washington D.C. hat dort – das ist sein Job - ein veritables Netzwerk aufgebaut und unterhalten. Die Frage ist nur, ob sich Trumps Vertraute allzu ahnungslos und leichtfertig von ihm einspinnen ließen. Oder ob sie etwas von ihm wollten. Wahlkampfhilfe für Trump vielleicht? Material gegen Hillary Clinton? Gedeihliche Zusammenarbeit bei den russischen Cyberattacken auf die Demokraten?



Diese Affäre hat bereits derart Fahrt aufgenommen, dass sie vermutlich nicht mehr zu bremsen sein wird. Die "New York Times" hat in Erfahrung gebracht, dass just Trumps Vorgänger Barack Obama noch dafür gesorgt hat, dass die Vertuscher und Verschweiger am Ende hoffentlich nicht obsiegen werden: Obamas Team hat angeblich brisantes Material mehrfach abgespeichert, so dass es allzu viele Spuren gibt, die nicht mehr auszulöschen sind.



Was fehlt, ist die "smoking gun" – der schlüssige Beweis dafür, dass Donald Trump selbst mit Putin und seinen Geheimdiensten unter einer Decke steckte. Und das ginge dann ja wohl in Richtung Landesverrat.

Thilo Kößler (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.