USA Donald Trump ordnet Mauerbau an Grenze zu Mexiko an

US-Präsident Donald Trump hat eine Regierungsanordnung zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko unterzeichnet. Außerdem erließ er ein Dekret, das Streichungen von Finanzhilfen vorsieht für all jene Städte, die die illegal in die USA eingereiste Zuwanderer nicht festnehmen.