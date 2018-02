Das italienische Luxus-Modehaus Gucci spendet eine halbe Million Dollar für die geplante Schülerdemonstration für schärfere Waffengesetze in den USA.

Man stehe an der Seite des "March For Our Lives" und der unerschrockenen Schüler im ganzen Land, teilte das Unternehmen mit. Sie hätten recht, wenn sie forderten, dass ihr Leben und ihre Sicherheit vorrangig behandelt werden müsse. Zuvor hatten bereits mehrere Prominente Spenden angekündigt, darunter Hollywood-Schauspieler George Clooney und Regisseur Steven Spielberg.



Die Schülerdemonstration soll am 24. März in Washington stattfinden und richtet sich vor allem gegen den enormen politischen Einfluss der Waffenlobby NRA. Veranstaltet wird sie von überlebenden Schülern des Amoklaufs in Parkland im Bundesstaat Florida. Auch in anderen Städten der USA sind zur gleichen Zeit Demonstrationen für ein schärferes Waffenrecht geplant.



Der Druck auf die Waffenlobby in den USA steigt zunehmend. Mehrere Unternehmen kündigten an, ihre Zusammenarbeit mit der NRA aufzugeben. Firmen wie Symantec, Hertz, Enterprise und MetLife erklärten, sie wollten nicht mehr mit dieser Lobby-Organisation in Verbindung gebracht werden. Partnerschaftsprogramme würden gestrichen. Zumeist soll es dabei um Rabatte für NRA-Mitglieder gehen, die bisher Vergünstigungen bei bestimmten Versicherungen oder beim Mieten von Autos erhalten.



Facebook stoppte unterdessen die Präsentation eines Ego-Shooters an seinem Werbestand bei der Jahresversammlung des konservativen Lobbyverbands CPAC, zu deren Hauptsponsoren ebenfalls die NRA gehört. Facebook habe die Vorstellung des Spiels beendet und bedauere, dies nicht gleich zu Beginn getan zu haben, erklärte ein Manager auf Twitter. Das Spiel hätte es dort nicht geben dürfen - "insbesondere mit Blick auf die jüngsten Ereignisse und aus Respekt gegenüber den Opfern und ihren Familien". Der Manager bezog sich damit ebenfalls auf Parkland. Ein Video zu dem Virtual-Reality-Spiel, bei dem es um das Erschießen von Figuren aus der Ich-Perspektive geht, hatte für Empörung gesorgt.



Floridas Gouverneur Scott kündigte an, Polizisten an jede öffentliche Schule zu entsenden. Auf 1.000 Schüler solle ein Polizist kommen, führte er aus. Während des Amoklaufs von Parkland mit 17 Toten stand ein bewaffneter Polizist vor der Schule, der nicht eingeschritten war.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.