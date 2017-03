In den USA haben mehr als 130 Außenpolitik-Experten gegen den von Präsident Trump verfügten neuen Einreise-Bann Stellung bezogen.

Das Dekret sei eine Gefahr für die nationale Sicherheit und stärke die falsche Propaganda; nämlich, dass die Vereinigten Staaten im Krieg mit dem Islam seien, heißt es in einem Schreiben. Flüchtlinge und Reisende willkommen zu heißen, trage dagegen dazu bei, die Lügen der Terroristen zu entlarven und ihrer verzerrten Sicht entgegenzutreten. Der Brief ist unter anderen an US-Außenminister Tillerson und Verteidigungsminister Mattis gerichtet. - Zuletzt hatte die größte US-Bürgerrechtsorganisation bei Gericht Beschwerde gegen die neue Verfügung eingelegt.