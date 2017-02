USA Einreiseverbot bleibt vorerst aufgehoben

Das von Trump verfügte Einreiseverbot wird die Justiz weiter beschäftigen. (dpa / picture alliance / Reinhardt)

Das von US-Präsident Trump erlassene Einreiseverbot für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern bleibt vorerst ausgesetzt.

Ein Berufungsgericht in San Francisco lehnte den Antrag der Regierung ab, die Anordnung wieder in Kraft zu setzen. Zur Begründig hieß es, das Justizministerium habe nicht deutlich machen können, das durch die vorläufige Suspendierung des Präsidenten-Dekrets ein irreparabler Schaden für die Vereinigten Staaten entstehen würde.



Trump quittierte den Beschluss auf Twitter mit den Worten, dass er die nationale Sicherheit bedroht sehe. Er kündigte weitere juristische Schritte an.