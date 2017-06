In der Nacht soll in den USA das neue Einreiseverbot für Menschen aus sechs muslimisch geprägten Ländern in Kraft treten.

Nach monatelangem Rechtsstreit hatte das Oberste Gericht in Washington die Pläne von Präsident Trump vorläufig und in Teilen zugelassen. Betroffen sind Menschen aus dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und dem Jemen. Ausgenommen von dem Visa-Verbot sind hingegen Reisende, die eine familiäre oder berufliche Beziehung in die USA nachweisen können.