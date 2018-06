US-Präsident Trump hat ein Dekret zu den illegalen Einwandererfamilien aus Mexiko unterzeichnet. Danach sollen Eltern und Kinder nicht mehr auseinandergerissen werden. Zur Begründung erklärte Trump, man habe Mitgefühl und wolle Familien zusammenhalten. Zugleich betonte er, die "Null-Toleranz"-Politik gegenüber illegalen Einwanderern bleibe bestehen.

Sie würden auch weiterhin strafrechtlich verfolgt. Aufgegriffene Migrantenfamilien sollen demnach künftig gemeinsam in Zentren kommen. Unklar ist bislang, ob dies auch in Gefängnis-Räumlichkeiten erfolgen wird, in denen Migranten-Kinder bislang nicht untergebracht werden dürfen.



Die Anträge dieser Familien sollen bevorzugt bearbeitet werden. US-Bürgerrechtler kritisierten, Trumps Dekret gehe nicht weit genug. Vielmehr würden die Familien auch weiterhin "wie Kriminelle" behandelt.



Die bisherige Praxis hatte im Ausland, aber auch in den USA selbst für Empörung gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.