USA Erneut Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen

Ein Polizist nimmt auf dem geschändeten jüdischen Mount Carmel Friedhof Fingerabdrücke von Grabsteinen. (dpa/picture-alliance/Michael Bryant)

In den USA hat es weitere Bombendrohungen gegen jüdische Einrichtungen gegeben.

Zahlreiche Gemeindezentren und Schulen wurden vorsichtshalber evakuiert. Betroffen waren Einrichtungen unter anderem in den Bundesstaaten New Jersey, Alabama und New York sowie in der Hauptstadt Washington. Unbekannte schändeten zudem Gräber auf einem jüdischen Friedhof in Philadelphia. Fast 500 Grabsteine wurden beschädigt. Erst vergangene Woche waren im Bundesstaat Missouri 150 jüdische Grabsteine zerstört worden. US-Regierungssprecher Spicer sagte, Präsident Trump verurteile die antisemitischen Aktionen aufs Schärfste. Die jüdischen Gemeinden in den USA beklagen eine deutliche Zunahme antisemitischer und auch islamophober Vorfälle seit Trumps Amtsantritt.