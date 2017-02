USA Ethik-Büro empfiehlt Untersuchung gegen Conway

US-Präsident Trump zusammen mit seiner Tochter Ivanka. (picture alliance / Shawn Thew / epa / dpa)

In den USA hat das Büro für Regierungsethik eine Untersuchung gegen Trumps Beraterin Conway empfohlen.

Sie könnte Verhaltensregeln für leitende Angestellte verletzt haben, die disziplinarische Maßnahmen erforderten, hieß es in einem veröffentlichten Brief an das Weiße Haus. Die Schritte sollten bis zum 28. Februar unternommen werden. Conway hatte vergangene Woche in einem Fernsehinterview dazu aufgerufen, Produkte von Präsidententochter Ivanka Trump zu kaufen. Sie reagierte damit auf die Ankündigung einer Kaufhauskette, die Modelinie aus dem Sortiment zu nehmen.