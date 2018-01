Die frühere Primaballerina Karin von Aroldingen ist tot.

Sie sei bereits am Freitag im Alter von 76 Jahren in Manhattan gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf ihre Tochter. Von Aroldingen wurde in Thüringen geboren. Sie begann ihre Karriere als Tänzerin in Deutschland und kam in den 1960-er Jahren in die USA, wo sie am New York City Ballet ein Star wurde.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.