Der ehemalige Wahlkampf-Chef von US-Präsident Trump, Manafort, muss bis zu seinem Prozess Ende Juli ins Gefängnis.

Das entschied ein Gericht in Washington. Zur Begründung hieß es, Manafort habe versucht, Zeugen zu beeinflussen. Bisher stand er lediglich unter Hausarrest.



Manafort werden Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Bankenbetrug vorgeworfen, außerdem Lobbyarbeit für prorussische Interessen in der Ukraine. Das Verfahren steht in Zusammenhang mit den Ermittlungen des amerikanischen Sonderermittlers Mueller. Der frühere FBI-Direktor untersucht, ob es vor der Präsidentenwahl in den USA 2016 Einmischungen aus Russland gegeben hat und ob Trumps direktes Umfeld darin verwickelt war.



Manafort selbst weist alle Vorwürfe zurück. Er ist der einzige der vier Angeklagten aus Trumps Wahlkampf-Team, der nicht mit dem Sonderermittler kooperiert.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.