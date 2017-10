Gegen den früheren Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, Manafort, ist Anklage erhoben worden.

Wie ein Sprecher von Sonderermittler Mueller mitteilte, wird Manafort unter anderem Verschwörung gegen die USA vorgeworfen. Außerdem soll er sich wegen Geldwäsche verantworten. In diesem Zusammenhang ist auch Manaforts früherer Geschäftspartner Gates angeklagt. Er soll an der Einrichtung von Scheinfirmen beteiligt gewesen sein, über die Manafort Geld von Politikern und Geschäftsleuten aus Osteuropa bezogen haben soll.



Es sind die ersten Anklagen im Zuge der Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Mueller. Er soll herausfinden, ob es eine russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl gab.



US-Präsident Trump sieht sich durch die Anklagen nicht selbst betroffen. Die darin erwähnten Vorgänge bezögen sich auf einen Zeitraum, in dem Manafort noch nicht seinem Wahlkampfteam angehört habe, schrieb Trump auf Twitter. Er betonte erneut, dass es keine illegalen Absprachen mit der russischen Regierung gegeben habe.