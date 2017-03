FBI-Chef Comey hat Medienberichten zufolge Behauptungen von US-Präsident Trump zurückgewiesen, dass der frühere Präsident Obama veranlasst habe, Trumps Telefon abzuhören.

Comey habe das Justizministerium aufgefordert, die Anschuldigungen öffentlich zurückzuweisen, meldet die "New York Times" unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte. Es gebe keinen Beweis für die Anschuldigungen. Die Vorwürfe erweckten jedoch den Eindruck, dass das FBI das Gesetz gebrochen habe, hieß es in dem Bericht.



Eine öffentliche Stellungnahme von Comey oder dem Ministerium gibt es bislang nicht. Trump hatte Obama am Samstag auf Twitter vorgeworfen, er habe ihn vor der Wahl im Trump-Tower abhören lassen. Vermutlich bezog sich Trump auf Berichte in rechtsgerichteten Medien der vergangenen Tage.