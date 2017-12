In den USA hat die Bundespolizei einen ehemaligen Soldaten unter Terrorismusverdacht festgenommen.

Nach Angaben des FBI hatte er einem verdeckten Ermittler von Plänen erzählt, einen Anschlag in San Francisco im Namen der Terrormiliz IS zu verüben. Ziel sei die beliebte Uferpromenade Pier 39 gewesen. Als Zeitpunkt habe der 26-Jährige die Weihnachtsfeiertage angestrebt.



Ein Gericht in Kalifornien leitete gegen den Verdächtigen ein Verfahren wegen Unterstützung einer ausländischen Terrororganisation ein. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass der Mann beim US-Militär eine Ausbildung zum Scharfschützen durchlief, bevor er durch islamistische Äußerungen den Ermittlungsbehörden auffiel.

23.12.2017