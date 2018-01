Die US-Bundespolizei FBI scheitert bei Ermittlungen nach eigenen Angaben immer häufiger an der Verschlüsselung von Handys und Computern.

Binnen eines Jahres habe man es bei fast 7.800 Geräten nicht geschafft, an Daten zu gelangen, sagte Behördenchef Wray bei einer Konferenz zur Cyber-Sicherheit in New York. Dass man trotz juristischer Erlaubnis Handys immer häufiger nicht knacken könne, beeinträchtige die Polizeiarbeit in vielen Bereichen und stelle auch ein Problem für die öffentliche Sicherheit dar.

