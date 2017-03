Die US-Bundespolizei FBI untersucht mögliche Absprachen zwischen dem Wahlkampfteam von Präsident Trump und Russland.

Das bestätigte FBI-Chef Comey in einer Anhörung durch das Repräsentantenhaus in Washington. Bislang war nur in den Medien darüber spekuliert worden, dass die seit Monaten laufenden FBI-Untersuchungen zu den mutmaßlichen russischen Hackerangriffen während des Wahlkampfs auch eventuelle Verwicklungen des Trump-Teams einbeziehen könnten.



Trump selbst wies die Vorwürfe erneut zurück und erklärte abermals, sie seien eine Erfindung der Demokraten, um von ihrer Wahlniederlage abzulenken.