Die US-Bundespolizei FBI hat bestätigt, dass sie Ermittlungen über den Vorwurf der Einflussnahme Russlands auf die Präsidentenwahl führt.

Dabei würden auch mögliche Kontakte zwischen der Regierung in Moskau und Personen aus dem Wahlkampfteam von Präsident Trump untersucht, sagte FBI-Chef Comey vor dem Repräsentantenhaus in Washington. Geprüft werde unter anderem, ob das Wahlkampfteam und Moskau ihre Bemühungen koordiniert hätten.



Trump hat jegliche Verbindungen von Mitarbeitern zu Russland als Erfindung der Demokratischen Partei zurückgewiesen. Trumps Sicherheitsberater Flynn war im Februar zurückgetreten, weil er über seine Kontakte zum russischen Botschafter gelogen hatte.



FBI-Chef Comey machte in der Anhörung zugleich deutlich, dass das FBI keinerlei Belege für einen Lauschangriff auf den damaligen Präsidentschaftskandidaten Trump durch Amtsinhaber Obama habe. Dies hatte Trump selbst behauptet.