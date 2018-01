Der stellvertretende Chef der US-Bundespolizei FBI, McCabe, ist zurückgetreten.

Dies wurde aus seinem Umfeld in Washington mitgeteilt. Über die Gründe wurden keine Angaben gemacht. McCabe sollte im März ohnehin aus dem Amt scheiden.



Der FBI-Vize war in der Vergangenheit häufig von US-Präsident Trump kritisiert worden. In seine Zuständigkeit fielen die Ermittlungen gegen die ehemalige demokratische Präsidentschaftskandidatin Clinton wegen einer E-Mail-Affäre. Diese führten aber zum Ärger Trumps nicht zu einer Strafverfolgung.



Das Weiße Haus erklärte nun, man habe mit McCabes Entscheidung nichts zu tun. Trump bleibe aber bei seiner Kritik an dem FBI-Vizechef.



McCabe hatte die Bundespolizei nach der Entlassung von FBI-Chef Comey bis zur Ernennung von dessen Nachfolger Wray kommissarisch geleitet.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.