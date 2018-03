Nach den tödlichen Schüssen in einer Hochschule im US-Bundesstaat Michigan ist der mutmaßliche Schütze gefasst worden.

Man habe den 19-Jährigen am Morgen festgenommen, teilte die Polizei mit. Er hatte in einem Wohnheim der Universität in Mount Pleasant, nordöstlich von Detroit, offenbar nach einem familiären Streit seine Eltern erschossen. Die Universität war nach dem Vorfall für mehrere Stunden gesperrt worden.

