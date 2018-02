Wegen eines Schneesturms sind im Mittleren Westen der USA die Flugverbindungen massiv beeinträchtigt worden.

1.500 Flüge wurden gestrichen, mehr als die Hälfte davon am Flughafen O'Hare in Chicago, die übrigen in Detroit. In beiden Städten wurden die Schulen geschlossen. In Chicago fiel so viel Neuschnee wie seit sieben Jahren nicht mehr.

