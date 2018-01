Im US-Haushaltsstreit zeichnet sich derzeit keine Lösung ab.

In Washington gelang es Republikanern und Demokraten bislang nicht, einen Kompromiss für einen Übergangsetat auszuloten. Die Beratungen sollen heute fortgesetzt werden. Für morgen planen die Republikaner im amerikanischen Senat eine Abstimmung, um die Haushaltssperre vorläufig zu beenden.



Zentraler Streitpunkt ist der Kurs des amerikanischen Präsidenten Trump in der Einwanderungspolitik. Die Demokraten verknüpfen ihre Zustimmung zum Übergangsetat mit einem Abschiebeschutz für jene Migranten, die als Kinder illegal in die USA kamen. Die Republikaner wollen hingegen nicht über dieses Thema verhandeln, bevor die Demokraten ihre Einwilligung in den Zwischenetat gegeben haben.



Wegen des Streits wird im Weißen Haus eine Absage von Trumps geplanter Reise zum Weltwirtschaftsforum in Davos erwogen.

