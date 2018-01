Der frühere Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, Turner, ist im Alter von 94 Jahren gestorben.

Dies gab Turners Büro in Seattle bekannt. Der einstige US-Admiral war in den Jahren 1977 bis '81 unter dem damaligen Präsidenten Carter CIA-Chef. In seine Amtszeit fiel unter anderem die Krise um die Geiselnahme von US-Bürgern im Iran.

