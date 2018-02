Bei Unwettern in den USA sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen.

Im Bundesstaat Kentucky gab es nach Behördenangaben bei einem Tornado mit starkem Regen und anschließenden Überschwemmungen drei Tote. Je ein Mensch kam in Michigan und in Arkansas ums Leben, Tausende waren zeitweise ohne Strom. Auch in Tennessee wütetet ein Tornado, hier entstand lediglich Sachschaden. Überflutungen gab es zudem in Ohio. In mehreren der Bundesstaaten wurde der Notstand ausgerufen.

