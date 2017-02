USA Gabriel warnt vor Annäherung an Russland auf Kosten Europas

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) (dpa/picture-alliance/Michael Kappeler)

Bundesaußenminister Gabriel sieht eine Annäherung zwischen den USA und Russland grundsätzlich positiv.

Eine Entspannung zwischen den beiden Weltmächten wäre gut für die Entwicklung in Syrien und der Ukraine sowie für die Abrüstung in Europa, sagte Gabriel im ARD-Fernsehen. Zugleich warnte er, eine Annäherung dürfe aber nicht zu Lasten Europas gehen. Er gehe davon aus, dass die neue US-Regierung unter Präsident Trump noch nach einer Russland-Strategie suche.



Trump hatte eine Annäherung an Russland angekündigt und zugleich Grundpfeiler der Nato wie die gegenseitige Bündnisverpflichtung infrage gestellt. Dies löste vor allem in Osteuropa Besorgnis aus.