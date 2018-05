Der ehemalige SPD-Vorsitzende und Außenminister Gabriel wird Gastdozent an der amerikanischen Universität Harvard.

Wie sein Wahlkreisbüro mitteilte, wird er im Herbst drei Wochen in Harvard tätig sein und Vorträge halten, an Konferenzen teilnehmen und mit Studenten, Wissenschaftlern und Politikern diskutieren. Gabriel bezeichnete die Einladung als Ehre und Privileg. Zuletzt hatte der frühere Minister bereits eine Tätigkeit als Gastdozent an der Universität Bonn aufgenommen und dort im April über internationale Krisenherde referiert.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.