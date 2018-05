In den USA hat der zuständige Senats-Ausschuss die designierte CIA-Direktorin Haspel für den Chefposten des Geheimdienstes empfohlen.

Das teilten die Vorsitzenden des Gremiums in Washington mit. Haspels endgültige Bestätigung im Senat gilt damit als so gut wie sicher. - Die 61-Jährige steht in der Kritik, weil sie als CIA-Agentin in der Zeit nach den Terroranschlägen von New York und Washington im Jahr 2001 Verhörmethoden wie das sogenannte Waterboarding toleriert haben soll.

