USA Generalleutnant McMaster wird neuer Nationaler Sicherheitsberater

US-Präsident Trump mit Generalleutnant McMaster, kurz nach der Ernennung zum Sicherheitsberater. (Nicholas Kamm, AFP)

US-Präsident Trump hat Generalleutnant McMaster zum neuen Nationalen Sicherheitsberater ernannt.

Trump würdigte McMaster in einer Erklärung als enormes Talent mit enormer Erfahrung. - Der 54-jährige Generalleutnant gilt als Spezialist der Widerstandsbekämpfung und war unter anderem im Irak tätig. Er folgt auf den kürzlich zurückgetretenen Amtsinhaber Flynn. Dieser hatte seinen Posten wegen umstrittener Russland-Kontakte aufgegeben.



Landesweit kam es am so genannten President's Day in den USA zu Anti-Trump-Protesten. Demonstrationen gab es unter anderem in New York, Chicago, Washington und Altanta.