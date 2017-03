Nachrichten   

Ein Gericht im US-Bundesstaat Michigan hat den Vergleich zwischen dem japanischen Airbag-Hersteller Takata und dem amerikanischen Justizministerium gebilligt.

Damit steht fest, dass Takata wegen defekter Airbags eine Strafe von einer Milliarde Dollar zahlen muss. Auf diese Summe hatten sich beide Seiten im Januar verständigt. Außerdem hatte Takata eingestanden, die Probleme mit den Airbags vertuscht zu haben. Die Luftkissen waren in Fahrzeugen explodiert. Insgesamt 16 Todesfälle weltweit werden damit in Verbindung gebracht, elf davon in den USA. Inzwischen wurde im US-Bundesstaat Florida eine Sammelklage gegen mehrere Autohersteller eingereicht, darunter auch gegen BMW. Die Kläger werfen den Konzernen vor, die Airbags in ihre Fahrzeuge eingebaut zu haben, obwohl sie von den Problemen wussten.