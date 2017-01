USA Gericht stoppt Trumps Einreiseverbot für Muslime

Proteste am New Yorker Flughafen gegen das Einreiseverbot für viele Muslime (AFP)

US-Präsident Trump ist mit seinem Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern vorerst gescheitert.

Eine New Yorker Bundesrichterin verfügte, dass Betroffene bis auf Weiteres nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen. Voraussetzung ist allerdings, dass sie im Besitz einer gültigen Einreiseberechtigung sind. Damit gab die Richterin der Beschwerde von Bürgerrechtsorganisationen statt. Ein endgültiges Urteil soll in einigen Wochen fallen. Das Heimatschutzministerium in Washington teilte mit, die US-Regierung respektiere die Entscheidung, halte aber an dem Erlass fest. Die an US-Flughäfen gestoppten Personen sollen nun vor einer Einreise verschärft kontrolliert werden. Trump hatte am Freitag angeordnet, Flüchtlinge sowie Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern vorerst nicht mehr einreisen zu lassen. Indonesiens Außenministerin Marsudi bedauerte die Entscheidung. Der Iran teilte mit, er werde seinerseits nun keine US-Bürger mehr ins Land lassen.