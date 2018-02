Die Zukunft der sogenannten Dreamer in den USA ist weiter ungewiss.

Ein Kompromissvorschlag, der von Republikanern und Demokraten ausgehandelt worden war, erreichte nicht die notwendige Mehrheit von 60 Stimmen. Kurz darauf wurde eine Vorlage von Präsident Trump ebenfalls abgewiesen.



Der überparteiliche Entwurf sah vor, rund 1,8 Millionen jungen Einwanderern, die einst als Kinder in die USA gekommen waren, die Einbürgerung zu ermöglichen. Trumps Vorlage stellte dieser Personengruppe eine US-Staatsbürgerschaft in zehn bis zwölf Jahren in Aussicht und setzte gleichzeitig strenge Grenzen für eine legale Einwanderung. Beide Entwürfe waren - wenn auch in unterschiedlicher Weise - an den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gekoppelt.

