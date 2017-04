In den USA ist der konservative Richter Gorsuch als neues Mitglied des Obersten Gerichts vereidigt worden.

Der 49-Jährige legte den Amtseid zunächst hinter verschlossenen Türen im Supreme Court in Washington ab. Anschließend gab es eine zweite Zeremonie im Rosengarten des Weißen Hauses. US-Präsident Trump betonte, Gorsuch sei als Jurist der Verfassung der Vereinigten Staaten tief verbunden. Er werde seine künftigen Entscheidungen sicher auf Basis einer fairen und objektiven Auslegung des Rechts treffen. Trump hatte Gorsuch als Nachfolger des verstorbenen Richters Scalia nominiert, dessen Stelle in dem neunköpfigen Richterkollegium seit Anfang 2016 vakant war. Die Demokraten hatten im Senat vergeblich versucht, seine Berufung zu verhindern.



Die Richter am Supreme Court werden auf Lebenszeit ernannt. Durch Gorsuchs Einzug verschiebt sich das Gewicht zugunsten der Konservativen. Das Oberste Gericht entscheidet in den USA in vielen politischen Streitfragen.