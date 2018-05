In New York will US-Außenminister Pompeo heute seine Gespräche mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong Chol fortsetzen.

Der frühere Geheimdienstchef und Zentralkomitee-Vize aus Pjöngjang war gestern in den USA eingetroffen. Nach der ersten Begegnung erklärte Pompeo, das Gespräch sei großartig verlaufen. In den Beratungen sollen die Chancen für ein Gipfeltreffen zwischen Präsident Trump und Machthaber Kim Jong Un ausgelotet werden. Hauptthema dürfte die Zukunft des nordkoreanischen Nuklearprogramms sein. Auch könnte es um Sicherheitsgarantien und Wirtschaftshilfe gehen.



Ob das Treffen von Trump und Kim wie ursprünglich geplant am 12. Juni in Singapur zustandekommt, ist weiter offen. Der US-Präsident hatte den Termin zwischenzeitlich abgesagt, ihn später aber wieder für möglich erklärt. Die Vorbereitungen laufen deshalb weiter.



Der russische Außenminister Lawrow ist zu Gesprächen in Pjöngjang eingetroffen. Vor seiner Abreise hatte er betont, Moskau unterstütze positive Veränderungen in den Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden sowie zwischen Pjöngjang und Washington.

