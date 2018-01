Die Haushaltssperre in den USA ist aufgehoben.

Beide Kammern des Kongresses in Washington stimmten einer Übergangslösung zu, die die Staatsfinanzierung bis zum 8. Februar sicherstellt. Präsident Trump setzte das Gesetz umgehend durch seine Unterschrift in Kraft. Hunderttausende von Bundesbediensteten können damit zur Arbeit zurückkehren.



Die Demokraten stimmten zu, nachdem die Republikaner in Aussicht gestellt hatten, eine Lösung für die so genannten "Dreamers" voranzutreiben, das sind illegale Einwanderer, die schon als Kind in die USA gekommen sind. Ihr unter Präsident Obama geschaffener Schutzstatus war von Trump aufgehoben worden. Mehrere demokratische Abgeordnete votierten gegen den Kompromiss zur Beendigung der Haushaltssperre, weil sie die Zusage der Republikaner für nicht verbindlich genug halten.

