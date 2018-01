Wegen des Wochenanfangs hat die Haushaltssperre in den USA nun erhebliche Auswirkungen auf das öffentliche Leben.

Der "Shutdown" bedeutet den weitgehenden Stillstand für die Arbeit von Regierung und Bundesbehörden. Mehrere hunderttausend Beschäftigte müssen zu Hause bleiben, viele erhalten vorerst kein Gehalt. Besonders wichtige Behörden sind ausgenommen. So sind etwa Soldaten, Polizisten und Grenzschutz weiter im Einsatz.



Der Shutdown dauert, bis der Senat sich auf einen Kompromiss für einen Übergangsetat einigt. Heute soll erneut abgestimmt werden. Das Repräsentantenhaus hat einen Entwurf verabschiedet, im Senat brauchen die Republikaner die Unterstützung der Demokraten. Diese wollen im Gegenzug erreichen, dass der Abschiebeschutz für hunderttausende Migranten verlängert wird, die als Kind illegal in die USA kamen.



Mehr zur Haushaltssperre können Sie in diesem Beitrag aus der Sendung "Informationen am Mittag" hören.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.