US-Heimatschutzminister Kelly hat in einer Grundsatzrede die Einwanderungspolitik von Präsident Trump verteidigt.

Er sagte an der George Washington University in der US-Hauptstadt, die Vereinigten Staaten würden jeden Tag angegriffen, von Menschen die das Land hassten. An kritisch gesinnte Abgeordnete im Kongress richtete Kelly die Botschaft, wenn ihnen die Einwanderungsgesetze nicht passten, sollten sie sie ändern oder den Mund halten. Kelly betonte, man werde sich nie dafür entschuldigen, das Land sicherer zu machen.



Präsident Trump hat wiederholt scharfe Maßnahmen gegen illegale Einwanderer angekündigt und mit zwei Dekreten versucht, die Einreise von Menschen aus einigen muslimisch geprägten Ländern zu verhindern. Allerdings war er in beiden Fällen von Gerichten gestoppt worden.