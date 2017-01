USA Immer mehr Ausnahmen von Einreisestopp

Eine Frau demonstriert am Flughafen von Philadelphia gegen das Einreiseverbot für viele Muslime (imago stock&people)

Nach dem von US-Präsident Trump verhängten Einreisestopp für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern wird es Ausnahmen geben.

Das Pentagon forderte eine Regelung für Iraker, die die US-Armee im Einsatz im Irak unterstützt haben. Wie ein Sprecher in Washington sagte, soll eine Liste mit den Namen der Betroffenen veröffentlicht werden, die von dem Einreisestopp ausgenommen sind. Auch Mitarbeiter der Vereinten Nationen, die aus muslimischen Ländern stammen, sollen ohne Einschränkungen zum UNO-Hauptsitz nach New York reisen können. Wie das Nationale Olympische Komitee mitteilte, soll der Einreisestopp auch nicht für Sportler und Funktionäre gelten, die an internationalen Wettkämpfen in den USA teilnehmen wollen. Nach ihrer Kritik an Einreiseverboten entließ Trump die amtierende Justizministerin Yates. Die Bundesstaaten Washington und Massachusetts kündigten eine Klage gegen die Einreiseverbote an.



Für morgen hat der US-Senat das abschließende Votum über die Bestätigung des neuen Außenministers Tillerson angesetzt. Bei einer Vorabstimmung gab es eine Mehrheit für ihn.