In den USA gehen inzwischen 20 der 50 Bundesstaaten juristisch gegen das neue Einreiseverbot der Regierung für Menschen aus mehreren muslimischen Ländern vor.

14 Bundesstaaten erklärten, die Klage Hawaiis gegen das Dekret von Präsident Trump zu unterstützen, darunter Kalifornien, New York und New Mexico. Wie aus einem Antrag vor dem Bundesgericht in Honolulu hervorgeht, wollen sie dort Argumente einbringen, die die Klage untermauern sollen. Unabhängig davon geht bereits auch der Bundesstaat Washington gegen das Einreiseverbot vor. An dieser Klage beteiligen sich fünf weitere Bundesstaaten. Außerdem hat die größte US-Bürgerrechtsorganisation, die "American Civil Liberties Union", Beschwerde gegen das Dekret eingelegt.