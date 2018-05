Der frühere US-Offizier Oliver North wird neuer Präsident der Waffenlobby NRA.

Geschäftsführer LaPierre bezeichnete North als legendären Kämpfer für die amerikanische Freiheit. Der heute 74-Jährige war in den 1980er-Jahren Berater des Nationalen Sicherheitsrates von Präsident Reagan. Sein Name wurde im Zusammenhang mit der Iran-Contra-Affäre bekannt. Es ging um den geheimen Verkauf von Waffen an den Iran, mit dem ein US-Handelsembargo unterlaufen wurde. Die Einnahmen wurden an die antikommunistischen Contra-Rebellen in Nicaragua weitergeleitet. North wurde deshalb zu einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. Das Urteil wurde später wegen Verfahrensfehlern aufgehoben.

