USA Juristisches Tauziehen um Einreiseverbote

Der Hamad International Airport in Katar (imago )

Die US-Regierung will die Entscheidung eines Bundesrichters gegen das von Präsident Trump verhängte temporäre Einreiseverbot anfechten.

Das teilte Regierungssprecher Spicer in Washington mit. Er bezeichnete die richterliche Anordnung als empörend. In einer kurz darauf veröffentlichten Erklärung des Weißen Hauses fehlte das Wort 'empörend'. Die Verfügung des Gerichts in Seattle folgte auf das im In- und Ausland scharf kritisierte Einreise-Dekret gegen Menschen aus sieben muslimischen Staaten. Gegen die Beschränkungen hatten die Bundesstaaten Washington und Minnesota geklagt. Sie halten Trumps Anordnung für verfassungswidrig.



Mehrere Fluggesellschaften haben inzwischen auf die richterliche Entscheidung reagiert und erklärten, Passagiere aus den betroffenen Ländern wieder in die USA zu befördern.