Die amerikanische Ostküste leidet weiter unter extremer Kälte und Schnee.

Im US-Bundesstaat Massachusetts sorgte eine Sturmflut dafür, dass die Straßen mit Eiswasser geflutet wurden. In zehntausenden Haushalten fielen Strom und Heizung aus. Die Feuerwehr musste die Menschen aus ihren Häusern befreien. Selbst im südlichen Bundesstaat Florida sanken die Temperaturen auf für die Jahreszeit unübliche Werte. Auch die kanadische Ostküste ist von der Kältewelle betroffen.



Weiter Richtung Süden herrschen auch tiefste Frost-Temperaturen: In Savannah ist soviel Schnee gefallen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Auch am Wochenende ist keine Besserung in Sicht: Wetterexperten sagen, dass es noch frostiger wird.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.