In den USA ist ein kanadischer Hacker zu fünf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Bezirksgericht in San Francisco befand ihn für schuldig, dem russischen Geheimdienst illegal Zugang zu Webmail-Konten des Internet-Dienstes Yahoo verschafft zu haben. In dem Fall war es nach Erkenntnissen von US-Ermittlern russischen Hackern im Jahr 2014 gelungen, in die Systeme von Yahoo einzudringen und Informationen zu mindestens 500 Millionen Konten zu stehlen. Der Kandadier war anschließend von russischen Geheimagenten angeheuert worden, mittels der erbeuteten Daten Zugang zu mindestens 80 Webmail-Konten, unter anderem von Journalisten und Regierungsbeamten, zu verschaffen. Drei weitere Angeklagte mit russischer Staatsangehörigkeit konnten bislang nicht gefasst werden.

