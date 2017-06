In den USA gilt seit heute ein eingeschränktes Einreiseverbot für Menschen aus sechs muslimisch geprägten Ländern.

Anders als nach dem vorübergehenden Inkrafttreten einer ersten Verbotsversion blieb ein Chaos an den Kontrollpunkten und an den Flughäfen bislang aus.



Das Oberste Gericht in Washington hatte das Einreiseverbot von Präsident Trump nach monatelangem Rechtsstreit vorläufig und in Teilen zugelassen. Betroffen sind Menschen aus dem Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und dem Jemen. Sie dürfen 90 Tage lang nicht in die USA einreisen. Für Flüchtlinge gilt ein 120-tägiges Einreiseverbot. Ausgenommen von dem Visa-Verbot sind Reisende, die eine familiäre oder berufliche Beziehung in die USA nachweisen können.



Der Bundesstaat Hawaii beantragte eine gerichtliche Prüfung des Begriffs der "engen Angehörigen". Zur Begründung hieß es, in Hawaii würden darunter sehr viele Verwandtschaftsbeziehungen gefasst, bei denen die dortige Regierung von sich aus entschieden habe, sie von dieser Definition auszunehmen.