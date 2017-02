USA Klimaschutzgegner Pruitt ist neuer Chef der Umweltbehörde EPA

Scott Pruitt, der neue Chef der Umweltbehörde EPA (dpa / picture alliance / Anthony Behar)

Der US-Senat hat den Klimaschutz-Gegner Pruitt als Chef der Umweltbehörde EPA bestätigt.

In Washington stimmten 52 Senatoren für und 46 gegen ihn. Präsident Trump hatte den bisherigen Justizminister des Bundesstaates Oklahoma für den Posten nominiert. In seiner alten Funktion war der 48-Jährige entscheidend am Kampf gegen die Klimapolitik von Trumps Vorgänger Obama beteiligt. Pruitt hat sich stets für die Interessen der Kohle- und Ölindustrie eingesetzt und den Klimaplan Obamas als Krieg gegen die Kohle kritisiert.