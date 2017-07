Der erst vor elf Tagen ernannte Kommunikationschef von US-Präsident Trump, Scaramucci, scheidet aus dem Amt.

Wie das Weiße Haus in Washington mitteilte, soll damit Trumps neuem Stabschef Kelly ein Neuanfang mit einem eigenen Team ermöglicht werden. Ob Scaramucci entlassen wurde oder von sich aus zurücktrat, blieb offen. Der frühere Wall-Street-Banker war zuletzt mit abfälligen Äußerungen über andere Mitarbeiter des Weißen Hauses in die Kritik geraten. So hatte er etwa den damaligen Stabschef Priebus beschimpft, der kurz darauf seinen Posten abgeben musste.



Trumps Sprecher Spicer war vor anderthalb Wochen zurückgetreten, nachdem er von der Ernennung Scaramuccis erfahren hatte.