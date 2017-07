Der erst vor wenigen Tagen ernannte Kommunikationschef von US-Präsident Trump, Scaramucci, scheidet aus dem Amt.

Wie das Präsidialamt in Washington mitteilte, will der frühere Wall-Street-Banker dem neuen Stabschef Kelly einen Neuanfang mit einem eigenen Team ermöglichen. Medienberichten zufolge hat Kelly, der erst heute vereidigt wurde, die Entlassung Scaramuccis verlangt. Dieser war zuletzt mit abfälligen Äußerungen über andere Mitarbeiter des Weißen Hauses in die Kritik geraten. So hatte er den mittlerweile ebenfalls entlassenen Kelly-Vorgänger Priebus und Trumps Chefstrategen Bannon angegriffen.