Der US-Kongress stellt angesichts der Schäden durch mehrere Naturkatastrophen 36,5 Milliarden Dollar zum Wiederaufbau zur Verfügung.

Das entsprechende Gesetz wurde vom Senat in Washington beschlossen. Es muss jetzt noch von Präsident Trump unterschrieben werden.



Unter anderem soll das US-Außengebiet Puerto Rico in der Karibik, das von zwei Tropenstürmen verwüstet wurde, 1,2 Milliarden Dollar erhalten. Für die Waldbrandgebiete in Kalifornien werden 576 Millionen Dollar bereitgestellt.