In den USA haben sich beide Kammern des Kongresses auf ein Sanktionsgesetz geeinigt, das Präsident Trump in Bedrängnis bringen könnte.

Vorgesehen sind Strafmaßnahmen gegen Russland, den Iran und Nordkorea; die Abstimmung ist für Dienstag geplant. Im Falle Russlands sind die Sanktionen eine Reaktion auf die angebliche Einmischung Moskaus in den Wahlkampf. Sie richten sich aber auch gegen die Annektierung der Krim im Jahr 2014.



Mit dem Gesetz würde der Kongress zudem die Möglichkeiten von Präsident Trump beschneiden, Strafmaßnahmen gegen Russland aufzuheben. Das ist insofern bemerkenswert, als der Kongress von den Republikanern dominiert wird, also von Trumps Partei.



Für den Präsidenten ein Dilemma: Legt er ein Veto gegen das Sanktiongesetz ein, könnte man das als Affront und positive Geste an Russland verstehen. Unterzeichnet er, würde er sich gegen die Haltung seiner Regierung wenden: Sie lehnt es ab, die diplomatische Flexibilität des Präsidenten zu begrenzen.