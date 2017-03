Der US-Kongress prüft die Abhörvorwürfe von Präsident Trump gegen seinen Vorgänger Obama.

Dies kündigten mehrere ranghohe Politiker von Trumps Republikanern im Senat und im Repräsentantenhaus in Washington an. Demnach soll sich jener Kongress-Ausschuss mit den Vorwürfen befassen, der bereits eine angebliche russische Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl prüft. Das Weiße Haus hatte dies zuvor verlangt. Trump hatte am Samstag über den Kurzmitteilungsdienst Twitter erklärt, Obama habe ihn vor der Wahl abhören lassen. Belege für seine Anschuldigungen lieferte er nicht. Obama bestreitet die Vorwürfe. Auch das FBI hält die Anschuldigungen offenbar für unbegründet. Sein Chef Comey bat das US-Justizministerium nach Angaben der "New York Times", die Vorwürfe durch eine öffentliche Zurückweisung richtig zu stellen. Das Ministerium äußerte sich bislang nicht zu dem Bericht.