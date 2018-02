In den USA ist eine längere Haushaltssperre abgewendet worden.

US-Präsident Trump setzte ein Gesetz des Kongresses für eine Zwischenfinanzierung des Bundeshaushalts mit seiner Unterschrift in Kraft. Das Gesetz war zuvor von Senat und Repräsentantenhaus in Washington gebilligt worden. Es sieht unter anderem eine höhere Schuldenobergrenze sowie einen deutlichen Anstieg der Ausgaben für Verteidigung, Infrastruktur und Soziales vor und ist auf zwei Jahre angelegt.



Die Etat-Sperre war um sechs Uhr unserer Zeit in Kraft getreten. Ohne die jetzige Einigung hätten etliche Bundesbehörden ihren Betrieb einstellen oder spürbar reduzieren müssen. Es war bereits der zweite sogenannte "Shutdown" binnen weniger Wochen.

