Die Vereinigten Staaten haben ein hohes Kopfgeld auf den Anführer der pakistanischen Taliban, Fazlullah, ausgesetzt.

Wie das amerikanische Außenministerium in Washington mitteilte, soll die Belohnung - umgerechnet vier Millionen Euro - für Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes gezahlt werden. Dessen Terrororganisation wird für Attentate in Pakistan sowie einen versuchten Anschlag auf den New Yorker Times Square 2010 verantwortlich gemacht. Auch auf zwei weitere Extremistenführer wurden hohe Kopfgelder ausgesetzt. Alle drei Personen stellten eine Bedrohung für die Sicherheit der USA dar, hieß es zur Begründung.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.